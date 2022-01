ARD-Talkshow Diese Gäste sind am Sonntag bei Anne Will in der Sendung

Berlin - Am Montag beraten erneut Bund und Länder, wie Deutschland in den kommenden Wochen mit der Omikron-Variante des Coronavirus umgehen will. Kommt die allgemeine Impfpflicht? Dürfen wieder Fans in Stadion? Gibt es Lockerungen in der Gastronomie? Bevor diese und weitere Fragen von der Politik beantwortet werden, diskutieren am Sonntagabend in der ARD-Sendung „Anne Will“ unter anderem Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Politik über die weitere Corona-Strategie.