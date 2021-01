ARD-Talkshow „Anne Will“ „Wir müssen noch mal richtig dolle draufhauen“

Auch auf Mecklenburg-Vorpommerns Landeschefin Manuela Schwesig kann die Moderatorin zählen. Denn die SPD-Politikerin fordert, dass sich die Politik stärker der Bewegungsfreude der Menschen widmen müsse. „Ich würde die Mobilität noch viel stärker einschränken.“ Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte werde der Bewegungsradius nun auf 15 Kilometer begrenzt – das für Hotspots erdachte Instrument lehnt die Landesregierung in Baden-Württemberg noch ab. Schwesig mahnt, dass auch der grenzüberschreitende Pendler- und Reiseverkehr eingeschränkt werden müsse, selbst wenn dies ein Tabuthema sei. Bisher sei sie für ihre Sichtweise „belächelt bis gescholten“ worden, doch sei es ein „Kernfehler, sich dem Mobilitätsthema nicht stärker zu stellen“.

Haseloff intoniert das „Halleluja“

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff, der sich im Kreis der Amtskollegen schon ein ums andere Mal quergelegt hat, gibt sich in der Talkshowrunde moderat. Anders als die SPD-Führung mag der CDU-Mann den Start der Impfkampagne lieber bejubeln: „Wir können dieses Jahr mit einem Halleluja beginnen – Gott sei Dank ist der Impfstoff da.“ Nun gilt für ihn die Devise: „Wir schaffen das!“

Schwesig verteidigt zwar die Strategie, einen nationalen Alleingang zu vermeiden und gemeinsam mit der EU den rettenden Stoff für alle Mitgliedsstaaten zu besorgen. Doch gehen auch ihr die Impfstofflieferungen nicht schnell genug, weshalb sie nicht verstehen könne, warum die „reiche und starke EU“ nicht gleichermaßen auf alle in Frage kommenden Hersteller gesetzt hat. „Ich hätte gedacht, dass wir da in die Vollen gehen.“ Weil das Gros der Bürger genauso unter dem Vakzinmangel leidet, sieht sich die Ministerpräsidentin nun in der Verantwortung.

Schwesig „dreht sich der Magen um“

Montgomery bringt das Argument der Wirtschaftlichkeit ein. Wenn die EU bezahlt hätte, was alle Lieferanten zunächst verlangt haben, wären die Bestellungen insgesamt sieben Milliarden Euro teurer gekommen. Israel etwa habe „das Vierfache“ des EU-Preises hingelegt. „Mir dreht sich der Magen um“, kontert Schwesig. „Es geht um das einzige Mittel, um aus der Pandemie zu kommen – da kann es nicht sein, dass die EU feilscht.“ Am Ende flüchtet sich der Ärztefunktionär in die alte Weisheit: „Wenn man vom Rathaus kommt, ist man klüger.“

„Zulassungsverfahren haben Unsicherheit erzeugt“

Die relativ geringe Impfbereitschaft im medizinischen und pflegerischen Bereich hängt aus Montgomerys Sicht mit den „chaotisch kommunizierten Zulassungsverfahren zusammen“. Sie hätten bei denen, die sich „ein bisschen mit dem Ganzen auskennen“, Unsicherheit erzeugt. Dabei steht für ihn selbst fest: „Dieser Impfstoff ist sicher, das kann man den Menschen nicht oft genug sagen.“

So darf die Wissenschaftlerin am Ende noch etwas Küchenvirologie verbreiten: „Das Licht am Ende des Tunnels ist da“, sagt Melanie Brinkmann. „Wir haben das Mittel in der Hand, um dem Virus einen drauf zu geben.“ Wenn man die Impfstrategie gut erkläre, „wird die Bereitschaft steigen – da bin ich ganz sicher“. Wenn man das Virus hingegen „laufen lässt, dann wird es sich verändern“, dann könne es passieren, dass die Impfungen weniger wirkungsvoll seien. „Wir müssen das Virus in die Flasche zurückdrücken – so weit es geht.“ Dem ist aus epidemiologischer und virologischer Sicht nichts hinzuzufügen.