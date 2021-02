ARD-Talk „Hart aber fair“ Europa-Schelte auf bescheidenem Niveau

Der Landrat mit der gefestigten Meinung

So passt sich Caspary dem Stammtischniveau an, ohne mit dem Redeschwall seiner Mitdiskutanten mithalten zu können – insbesondere nicht mit dem Landrat des Kreises Heinsberg, Stephan Pusch. Der CDU-Kommunalpolitiker war vor einem Jahr ein gefragter Mann, weil die dortigen Karnevalisten zu den Corona-Pionieren in Deutschland gehörten und die Pandemie von dort aus ihren Verlauf nahm. Die zwölf Monate in bundesweiter Aufmerksamkeit haben Pusch offenbar geprägt.

Nun hat er zu allem eine gesicherte Meinung. So habe die EU-Kommission die Impfstoffverträge „naiv und blauäugig“ verhandelt, moniert er. Und die Suche nach den Verantwortlichen sei ihm vorgekommen wie ein Hütchenspiel: „Wo ist der Schuldige?“ Ein erfahrener Kommunalpolitiker erkennt da rasch: Jetzt sei „echte Krisenkommunikation“ angebracht – nach dem Motto: Das war gut gemeint, ist aber schief gelaufen. „Da muss man sich ehrlich machen.“

Die konfuse Debatte wabert noch zu den unterschiedlichen Lockerungen in Italien, Tschechien und – ganz aktuell – Österreich. Caspary findet das alle „unverantwortlich“, weil es zu Grenztourismus führen werde und dann „die Zahlen bei uns wieder hoch gehen“ – weshalb er ein „abgestimmtes Gesundheitsmanagement“ mit den Nachbarländern verlangt.

Alte Klamotte aus der Kiste geholt

Zur Abrundung des populistischen Scheibenschießens holt Plasberg die Europawahlen von 2019 aus der Kiste. Damals trat Ursula von der Leyen zwar nicht als Spitzenkandidatin an, wurde aber trotzdem später an die Spitze der Kommission gewählt. Krause beurteilt dies heute als „tollen Schachzug von Macron“, weil der französische Präsident auf diese Weise keinen Deutschen an der Spitze der Europäischen Zentralbank akzeptieren musste. Und der Moderator fragt: „Kann sich Europa noch mal einen solchen Sündenfall leisten?“ Die Antwort ist ihm nicht wirklich wichtig. Hauptsache, es wurde mal wieder – ohne Erkenntnisgewinn freilich – kräftig über die EU hergezogen.