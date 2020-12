ARD-„Tagesschau“ Weg mit der Krawatte: Jan Hofers letzte Nachrichtensendung

Jan Hofer steht aber nicht nur für Tradition. Ein Angestellter im Nachrichtengeschäft, das durch die Digitalisierung in den letzten Jahrzehnten enorm an Geschwindigkeit zugelegt und an Druck gewonnen hat, schaut zwangsläufig nach vorn. Hofer ist auch ein Fan der sozialen Medien (bis hin zu Tiktok), findet es „unfassbar spannend und auch so demokratisch, was da passiert“. Seine Begeisterung geht so weit, dass er sich zur Verwunderung der Zuschauer im September 2019 am Ende der „Tagesschau“ umdrehte und mit dem Handy ein Selfie-Video drehte. Wenige Minuten später verkündete er auf dem Instagram-Account der „Tagesschau“, dass die Sendung jetzt eine Million Fans bei Instagram habe.