ARD-Serie „Legal Affairs“ Taffe Anwältin, schwierige Mandanten

Stuttgart - Aber hallo, Bussi hier, Ellbogen da, noch ein Bussi, und jetzt ein Tritt in die weicheren Körperregionen: schwer was los in Berlins Szene der Glitzernden, Schillernden und vielleicht auch Schleimglänzenden. Immer mitten drin: die Staranwältin Lea Roth, spezialisiert auf das Verhältnis von Promis und Medien. Auch mittendrin: die Kamera der achtteiligen ARD-Serie „Legal Affairs“.