ARD-Reihe „Zimmer mit Stall“ Was für ein Zirkus!

Trotz des ernsten Hintergrunds ist „So ein Zirkus“ dennoch amüsant, denn die Zirkusleute sorgen auch in emotionaler Hinsicht für Trubel: Zwischen Sophies Tochter Leonie (Carolin Garnier) und dem Messerwerfer Adriano (Zejhun Demirov) knistert es vernehmlich. Gotha und Weinges nutzen jedoch auch diese Ebene, um eine weitere Form von Diskriminierung zu thematisieren: Dompteur Django (Cem Aydin) ist zwar klein von Gestalt, hat aber das Ego eines Riesen und baggert Sophie nach allen Regeln der Kunst an. Sie lässt sich zumindest auf ein Abendessen ein. Als der Stammtisch in der Gastwirtschaft böse Witze über ihre kleinwüchsige Begleitung reißt, ist Sophie empört, wenn auch weniger über die Deppen am Nebentisch, sondern vor allem über Django, der gute Miene zum bösen Spiel macht; es ist Rosalie, die ein Zeichen setzt. Das klingt nach Drama, und tatsächlich schlägt der Film immer wieder ernste Töne an, aber der Grundton bleibt heiter.