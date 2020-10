Rechtsextreme Chatgruppen Rassismus beim Verfassungsschutz? Polizisten unter Verdacht

Nun sind in Nordrhein-Westfalen dennoch drei Verfassungsschützer in Verdacht geraten, rechtsradikalen Inhalten gegenüber aufgeschlossen zu sein. In einer privaten Chatgruppe soll sich ein Observationsteam Videos zugeschickt haben, die NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag als "muslimfeindlich" und voller "Fremdenhass" beschrieb.