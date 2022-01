ARD-Drama „Ein Leben lang“ Liebe, Erinnerungen und Demenz

Arthur Weyer (Henry Hübchen), ein 75-jähriger ehemaliger Schlagerstar, und seine zehn Jahre jüngere Frau Elsa (Corinna Kirchhoff) fahren noch einmal an das Haus am See, in dem sie einst glückliche Stunden verbracht haben. So wie damals wird es nie mehr sein. Arthur leidet an noch nicht ganz ruinöser, aber doch nicht mehr wegzulügender Demenz. Die letzten paar Jahre hatte Elsa, die sich nun wieder um ihn kümmert, nicht mit ihm verbracht, Arthur hatte sie für eine Jüngere verlassen. Die aber gibt sich mit dem Problemfall nicht mehr ab, Elsa muss wieder einspringen. Der Besuch am alten Ort ist allerdings keine herbstblattfarbene Versöhnungstour. Das Haus muss inspiziert, in Schuss gebracht und verkauft werden. Das Geld wird für Arthurs Pflege benötigt.