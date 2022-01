ARD-Dokudrama „Nazijäger“ Kindermörder und Gaslieferanten

Die Überlebenden mahnen

Ley macht uns mit den Schwestern Andra und Tatiana Bucci bekannt, die als Kinder Auschwitz überlebt haben. Ihr kleiner Cousin Sergio wurde nach Neuengamme weiterverschleppt, er gehört zu den Ermordeten vom Bullenhuser Damm. Ley schneidet aber nicht einfach Interviews mit den Buccis zwischen die Spielszenen, sein Film ist viel feiner gesponnen. Es geht nicht so sehr darum, was die Buccis sagen könnten, ihre Berichte sind ja schon in Drehbuch und Spielszenen eingeflossen. Es geht um ihre Präsenz, ihre Lebendigkeit, um die Erinnerung an all die Jahre, die anderen genommen wurden. Aber auch um den Hinweis darauf, dass das Geschehene noch nicht völlig historisch ist, was immer das sein mag. Die Opfer könnten heute noch immer unter uns leben, wären sie nicht ermordet worden.

Diese Verknüpfung betont Ley noch, indem er seine Kinderdarsteller den Buccis begegnen lässt, ein Brückenschlag zwischen damals und heute, zwischen Realität und Fiktion. Damit das nicht als Anspruch der absoluten Austauschbarkeit von Erzählung und Wirklichkeit missdeutet wird, fügt Ley eine ungewöhnliche Brechung ein. Manche Verhörszene findet vor heutigem Publikum statt, das Filmset wird eine Art Theaterbühne, und eine Kamera zeigt andere Kameras bei der Filmarbeit.

Der Sinn der Methode

Das beugt einerseits jedem anmaßenden Dokumentenanspruch vor. Wir sehen bei aller Dichte keine Realität, sondern eine Inszenierung, eine, die mit exzellenten Schauspielern anschaulich macht, wie die Nazis davonzukommen versuchten, mit Anmaßung und Lügen, dann mit Trotz, dann mit Weinerlichkeit – sie selbst seien die Opfer, hätten nur Befehle ausgeführt und dabei viel Elend aushalten müssen. Wir werden von „Nazijäger“ daran erinnert, dass dies nicht Geschichte selbst, sondern Geschichtserkundung ist – zu der wir alle aufgefordert sind.

Zum anderen birgt das Filmen des Filmens vor Publikum eine Hoffnung – die, dass wirklich jemand hinschaut. Die kann man nur teilen. Wenn am Jahresende Bilanz gezogen wird, was das öffentlich-rechtliche System denn Wichtiges und Sehenswertes produziert hat, wird „Nazijäger“- Reise in die Finsternis“ ziemlich weit oben auf der Liste stehen.

Die Nazijäger – Reise in die Finsternis. ARD, 16. Januar 2022, 21.45 Uhr. Bereits hier in der Mediathek abrufbar, in drei halbstündige Segmente unterteilt.

Der Filmemacher Raymond Ley

Person

Raymond Ley wurde 1958 in Kassel geboren. Er ist Mitbegründer des Kasseler Dokumentarfilm- und Videofestes. Er gilt seit langem als Spezialist für Dokudramen.

Werk

Ley ist für seine Arbeiten vielfach ausgezeichnet worden. Unter anderem hat er gedreht: „Die Nacht der großen Flut“ (2005“) über die Hamburger Flutkatastrophe von 1962; „Eschede Zug 884“ (2007/2008); „Eichmanns Ende: Liebe, Verrat, Tod“ (2010); „Die Kinder von Blankenese“ (2010); „Meine Tochter Anne Frank“ (2014);

„Eine mörderische Entscheidung“; „Schuss in der Nacht – Die Ermordung Walter Lübckes“ (2020); „Der große Fake – Die Wirecard-Story“ (2021).