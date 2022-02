ARD-Deutschlandtrend Das sagt die Mehrheit zur Impfpflicht für Erwachsene

zent) spricht sich im ARD-Deutschlandtrend für eine allgemeine Impfpflicht für alle Erwachsenen ab 18 Jahren aus. Jeder Dritte (33 Prozent) wende sich grundsätzlich gegen eine solche Impfpflicht, heißt es in der am Donnerstag in Köln veröffentlichten Befragung. Darunter seien vor allem Anhänger der AfD (81 Prozent), aber auch Wähler der FDP (40 Prozent) und der Linken (38 Prozent).