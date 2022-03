Architekturauszeichnung Preisgekrönte Hochschulbauten von Stuttgarter Architekten

Bei dem prämierten Schullabor auf dem Forschungscampus Bahrenfeld in Hamburg von hammeskrause architekten handelt sich um einen Lern-Ort, der eine Brücke zwischen Schule, Universität, Forschung und Lehre schlagen will – eine Art Showroom der Naturwissenschaften, der jungen Menschen Einblicke in die Wissenschaft ermöglichen sowie Experimentierfreude fördern soll. Der Neubau ist mit seinen großflächigen Verglasungen als Schaufenster zur Wissenschaft konzipiert. Eine umlaufende Betonplattform hebt das eingeschossige Gebäude auf einen scheinbar schwebenden Sockel und möchte so die Neugier der Passanten wecken.