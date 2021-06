Architektur-Tag in Stuttgart Das gebaute Erbe der 1970er Jahre

Stuttgart - Umbau und Renovierung statt Neubau: Der Bund Deutscher Architektinnen und Architekten richtet seinen 16. BDA-Tag ganz im Zeichen dieses Strategiewechsels aus. „Kreatives Unterlassen. Bauen nach dem Wachstum“ lautet die Überschrift des Aktionstags am 12. Juni, der bundesweit in hybrider Form stattfindet – mit einem Livestream von 10 Uhr an aus dem Deutschen Architektur-Zentrum in Berlin (https://www.bda-bund.de/bda-tag/)und 15 analogen, dezentralen Veranstaltungen der BDA-Landesverbände am Nachmittag.