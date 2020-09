Architektur Einfach perfekt hingemurkst

Richtig produktiv, was den Output an Architektur-Verbrechen angeht, ist die Kunst am Bau und im öffentlichen Raum. Auf diesem Feld hat sich aus Sicht von Turit Fröbe vor allem das schwäbische Eislingen hervorgetan, wo mit Kreiselkunst, also Kunst im Kreisverkehr, „unverwechselbare städtische Plätze“ geschaffen werden sollten. Ein ambitioniertes Ziel, das mitnichten verfehlt wird, wie etwa eine in ein rotes Kleid gehüllte, kopflose „Wegweiserin“ demonstriert, die sich im Wind dreht und als Sinnbild für den „unendlichen Kreislauf des Werdens und Vergehens“ verstanden werden will.

Das benachbarte Göppingen hält bei den Kreisel-Scheußlichkeiten tapfer mit und lässt einen blauen Golf apart zerbersten. Stuttgart glänzt in dem Band interessanterweise mit Abwesenheit, scheint man hier nicht einmal gute Bausünden zustande zu bringen? Erwähnt wird die Landeshauptstadt nur mit einem undurchsichtigen Satz: Stuttgart habe „ in den letzten Jahren seine innerstädtischen Bausünden hinter Glas gesetzt und verleugnet sie vollkommen.“

Schizohäuser am Stadtrand

Wer mit offenen Augen durch die Straßen geht, findet sie freilich zuhauf, in Stuttgart und anderswo, die Sündenfälle, die durch verhunzte Anbauten, hässliche Beschriftungen und geschmacklose Dekorationen verbrochen wurden, oder durch Überformungen von Bestandsgebäuden durch Verkleidungen und sonstige grässliche, aus dem Baumarkt-Sortiment gespeiste Updates. Einen unerschöpflichen Bausünden-Fundus bieten Stadtrand oder Vorort mit zu Villen aufgemotzten Bungalows, die tief blicken lassen in die minderwertigkeitskomplex-beschwerte Psyche der Hausbesitzer. Ebenfalls weit verbreitet sind, wie Fröbe belegt, „Schizohäuser“ – Doppelhäuser und Reihenhaus-Nachbarn, deren Besitzer Fassaden, Treppenstufen, Windfänge und Haustüren sehr individuell und dabei komplett konträr zur gestalterischen Selbstverwirklichung nutzen.

Gute Bausünden würden jedoch immer häufiger durch schlechte ersetzt, stellt die Autorin mit Bedauern fest, immer seltener erblicke architektonisch Anstößiges das Licht der Welt. Tatsächlich scheint gestalterische Mutlosigkeit und eine vom Daumen-hoch-Druck des Icon-Zeitalters nivellierte Einheitsästhetik die Bausünde vom Aussterben zu bedrohen. Fatal für die Baukultur, ist doch ein perfekter Baumurks jedem architektonischen Mittelmaß überlegen.