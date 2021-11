Architektur: Baumhäuser Die schönsten Wolkenkuckucksheime in den Bäumen

Stuttgart - Kinder lieben sie, ebenso Naturanbeter, Romantiker, Zivilisationsflüchtlinge. Paradoxerweise auch die Öko-Aktivisten im Hambacher Forst sowie Hotelmanager in aller Welt: Baumhäuser. Der Bremer Architekt Andreas Wenning hat die von Blattwerk umsäuselten Wolkenkuckucksheime mit seinem Label Baumraum zur Profession gemacht. In einer erweiterten Neuauflage seines Buchs „Baumhäuser. Neue Architektur in den Bäumen“ (Dom Publishers, Berlin. 336 Seiten, 58 Euro) stellt er vor, was er im Lauf von fast zwanzig Jahren an Wipfelbauten entworfen hat.