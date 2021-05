Architekt Helmut Jahn tödlich verunglückt Star-Architekt Helmut Jahn stirbt bei Fahrradunfall

Durchbruch mit dem State of Illinois Center in Chicago

Mehr als 100 Bauwerke hat der Deutsch-Amerikaner weltweit realisiert. Als sein Durchbruch gilt das 1985 eröffnete State of Illinois Center. Der mittlerweile in Thompson Center umbenannte Bau wird heute wegen vieler Reparaturarbeiten kritisiert. In Deutschland zählen der Post-Tower in Bonn, die Bayer-Konzernzentrale in Leverkusen und der Skyline-Tower in München zu seinen bekannteren Arbeiten.