Architekt Gottfried Böhm wird 100 Die Lust an freien Formen

Böhm nimmt die Wucht des Betons, später die Leichtigkeit von Glas und Stahl, und formt daraus einzigartige Bauskulpturen. Schon sein erstes Werk ist ein Sa­kralbau: das filigrane achteckige Zelt der Kapelle „Madonna in den Trümmern“ in den Ruinen von St. Kolumba in Köln; inzwischen ist es Teil des von Peter Zumthor geplanten Kunstmuseums Kolumba. Zu seinen jüngsten Arbeiten zählen das geflügelte Hans-Otto-Theater in Potsdam, die Glaspyramide der Ulmer Stadtbüchereiund die zusammen mit Sohn Paul geplante Ditib-Zentralmoschee in Köln.

Von der Transzendenz zur Transparenz

Experimentiert Böhm in den Fünfzigern mit leichten Dach- und Tragwerkskonstruktionen, bringt er in der „kristallinen Phase“ der Sechziger neoexpressionistische Architekturplastiken hervor, Häuser wie Burgen, kraftvoll, dramatisch, gleichzeitig Innerlichkeit und Versenkung evozierend – Neviges ist hierfür das vollendete Beispiel. Mit dem Abflauen des Kirchbaus wendet sich Böhm profanen Aufgaben zu, baut Rathäuser, Bürobauten, Museen, Theater, Konzertsäle, Wohnsiedlungen, und kommt in den Achtzigern von der Transzendenz zur Transparenz, indem er häufig Glas und Stahl einsetzt.

Beim Stuttgarter Verwaltungsbau für die Firma Züblin stülpt er über zwei parallel angeordnete Büroriegel ein Glas-Satteldach und macht so den umhüllten Innenraum zur Piazza. Tausendfach sollte der 1984 in Möhringen erstmals in Deutschland realisierte Bautypus des gläsernen Atriumhauses kopiert werden.

Einen Böhm-Stil gibt es nicht, aber eine durchgängige Dialektik: In der Vielfalt Einheit erzeugen gehört dazu, Trennendes wie etwa Dach und Wand zusammenzufügen, Alt und Neu zu versöhnen. Immer geht es darum, eine schützende Hülle zu errichten, die sich mit dem Stadtraum verbindet und dessen Risse kittet.

Diese Qualität erkennt auch die Wettbewerbsjury von Neviges, jedoch nicht auf Anhieb, wie die Frankfurter Schau ins Gedächtnis ruft. Erst mit einem leicht veränderten Knetmodell für eine zweite Wettbewerbsrunde kann er die Jury überzeugen. Der halb erblindete Kölner Erzbischof Frings, so wird seither erzählt, soll das Modell ertastet und seine Zustimmung gegeben haben. Im Gegensatz zu den übrigen Einreichungen bezieht Böhm die Umgebung mit ein, setzt die Kirche als Höhepunkt ans Ende eines Pilgerwegs.

Der kleine Runde und der große Schlanke

Die kurz gefasste, wiewohl durch raumhohe Fototapeten visuell üppige Schau vermittelt eine Ahnung von der Wirkung des Raumwunders von Neviges. Auch dessen Keimling, ein winziges Marien-Gedenkbild, 9,5 mal 6,2 Zentimeter groß, ist abgebildet. Miriam Kremser und Oliver Elser präsentieren zudem mit einigen Blättern Böhms herausragende Zeichenkunst. Darin versteckt sich ein vielsagendes Signet: das Duo eines kleinen Runden mit Stock und eines großen Schlanken, Dominikus und Gottfried, Seite an Seite. Die Kuratoren zeigen ebenso Böhms Entwürfe für die berühmten Kirchenfenster von Neviges und sparen die Kritik nicht aus, die die Böhm’schen Betonmassive einst hervorriefen. „Affenfelsen“ nannten die Bürger in Bensberg ihr neues Rathaus.

Die Sichtbetonkonstruktion in Neviges erleidet das Schicksal aller in die Jahre gekommenen Betonbauten; durch Risse undicht geworden, muss sie von Grund auf saniert werden. Wie dabei ein innovatives Textilbetonsystem zum Einsatz kommt, erläutert die Frankfurter Schau ebenfalls. Die Firma, die beim Bau die Betonarbeiten leistete, führt die Sanierung aus, die künstlerische Oberleitung hat Gottfried Böhms Sohn Peter. Die Architekturdynastie lebt fort. Am 23. Januar feiert Gottfried Böhm seinen hundertsten Geburtstag; er will ihn im Kreise seiner Söhne verbringen.