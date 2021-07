Architekt Frank Gehry Ein Turm für die Kunst im Knautsch-Look

Arles - Vincent van Gogh ließ sich in Arles nieder, verzaubert vom provenzalischen Licht. Dessen Poesie will, so scheint es, auch der kanadisch-amerikanische Architekt Frank Gehry mit dem Turmbau zu fassen bekommen, der jetzt eines der größten privaten Kunst- und Kulturprojekte Europas vollendet: Luma Arles. Was sich am Rand der historischen Altstadt 56 Meter hoch in den südfranzösischen Himmel schraubt, gleicht jedoch vielmehr einer ramponierten Blechdose – als hätte ein Riese mit seinen Pranken eine ausgetrunkene Alu-Büchse ein wenig kräftig angepackt.