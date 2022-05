Archie Harrison wird drei Jahre alt Der kleine Royal, den die Welt kaum kennt

„Sie wissen nicht, dass seine Eltern Royals sind“

Angeblich besucht der Junge einen Kindergarten, der in erster Linie „emotionale Bildung“ lehrt, Achtsamkeit und Nachhaltigkeit. Der „Mirror“ zitierte anonym ein Elternteil eines Klassenkameraden von Archie: „Harry bringt Archie oft hin und holt ihn ab. Er wirkt wie ein guter Vater.“ Für die anderen Kinder ist Archie einer von ihnen. „Sie wissen nicht, dass seine Eltern Royals sind und es wäre ihnen wahrscheinlich auch egal – es sei denn, Meghan wäre eine Disney-Prinzessin.“

Seit 2020 war Archie nicht mehr in Großbritannien – wegen der Corona-Pandemie und auch deshalb, weil nach Harrys und Meghans Oprah-Winfrey-Interview Anfang des vergangenen Jahres der Haussegen bei den Windsors schief hängt.

Prinz Harry und Herzogin Meghan waren an Ostern bei den „Invictus Games“ in Den Haag und legten auf dem Hinweg einen Zwischenstopp auf der Insel ein. Die Sussexes besuchten die Queen auf Schloss Windsor – ihre Kinder hatten sie allerdings nicht dabei. Und Harrys Bruder William war mit seiner Familie just während der Sussex-Stippvisite im Skiurlaub.

Waffeleisen von der Queen

Die Queen soll betrübt darüber sein, dass sie Archie höchstens per Videocall sieht, zitierten britische Blätter Palastinsider. Ihre jüngste Urenkelin Lilibet hat die Queen überhaupt noch nie von Angesicht zu Angesicht getroffen. Doch Elizabeth II. nimmt offenbar auch aus der Ferne Anteil am Leben ihrer Urenkel: Harry verriet dem Late-Night-Host James Corden, dass die Monarchin ihrem Enkel ein Waffeleisen geschenkt hat, das die Familie im regen Betrieb hat.

Wann kommen also alle vier Sussexes nach Großbritannien? Prinz Harry soll sich auch deshalb rar machen, weil er sich um die Sicherheit seiner Familie in der alten Heimat sorgt. Als Royal a.D. hat er keinen Anspruch auf Personenschutz mehr. Es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass es bald eine große Familienzusammenführung der Windsors geben wird. Im Juni steigen die zentralen Feierlichkeiten zum „Platinum Jubilee“ der Queen. Vielleicht stehen dann auch die kalifornischen Familienmitglieder auf dem Balkon des Buckingham Palace.