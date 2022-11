Archäologie 100 Jahre Tutanchamun: Wie Howard Carter einen Star ausgrub

Luxor - In den Tagen vor seiner Jahrhundert-Entdeckung scheint im Arbeitsleben des Howard Carter alles seinen gewöhnlichen Gang zu nehmen. "Kairo in Richtung Luxor verlassen", notiert der britische Archäologe am 27. Oktober 1922 knapp in seinem Tagebuch. Auf dem Weg nach Oberägypten tragen Esel sein Gepäck.