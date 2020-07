Arbeitsschutzgesetz Heil will nach Fleischindustrie andere Branchen prüfen

Feiern an Marbacher Schulen

Stolz, Freude und ein starker Jahrgang

An Friedrich-Schiller-Gymnasium und an der Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule sind die Absolventen am Freitag verabschiedet worden – natürlich unter den derzeit üblichen Hygiene-Vorschriften, weshalb die Besucherzahl begrenzt war.