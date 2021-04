Arbeitsminister Heil prescht vor Immer neuen Befristungen den Kampf angesagt

Die Befristung von Arbeitsverträgen ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes sei als Ausnahme gedacht gewesen, nicht als Regel. Aktuell werde aber mehr als die Hälfte aller befristeten Arbeitsverträge ohne sachlichen Grund vereinbart. Dies entspreche nicht dem vom Gesetzgeber vorgesehenen Verhältnis. Vielfach sei es nicht betrieblich notwendig, sondern nur ein Mittel zur Umgehung des Kündigungsschutzes, moniert Heil.

Was sagen die Gewerkschaften?

Die Gewerkschaft Verdi lobt den Gesetzentwurf. „Damit hält Heil Wort und bringt eines der zentralen arbeitsmarktpolitischen Projekte auf den Weg“, sagt ihr Chef Frank Werneke. „Sachgrundlose Befristungen und Kettenarbeitsverträge machen Beschäftigte erpressbar und nehmen ihnen in unsicheren Zeiten Perspektive.“ In den Branchen, in denen derzeit noch eingestellt werde, seien sachgrundlose Befristungen eher die Regel als die Ausnahme. Betroffen davon seien in großem Umfang die Bereiche Zustellung, Logistik, Transport und Versandhandel.

Wie reagieren die Arbeitgeber?

Der Hauptgeschäftsführer des Maschinenbauverbandes VDMA, Thilo Brodtmann, nennt die Eingriffe in das Arbeitsrecht „Gift für den Arbeitsmarkt“ und fordert die schwarz-rote Koalition auf, „die Pläne des Arbeitsministers schnell ad acta zu legen“. Das Risiko steigender Arbeitslosigkeit lasse sich nur durch Wachstum und eine umfassende Liberalisierung des Arbeitsmarktes abwenden. Dazu sollte die Regierung die Höchstdauer für die sachgrundlose Befristung vielmehr von zwei auf drei Jahre ausweiten und das Vorbeschäftigungsverbot bei Befristungen zunächst ganz aufheben. Das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft hält Heils Pläne für „kurzsichtig“. Die Alternative zum befristeten Vertrag sei nicht unbedingt ein unbefristeter, sondern oft auch gar keiner, warnt das IW.