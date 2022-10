Arbeitsmarkt Bundesregierung will Fachkräfte im In- und Ausland gewinnen

Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) sagte: "Mit fast zwei Millionen sind in Deutschland so viele Stellen offen wie noch nie." Als "wesentlichen Baustein" bezeichnete Stark-Watzinger eine "Exzellenzinitiative Berufliche Bildung". Die Ministerin betonte, dass sich junge Menschen besser auf eine berufliche Ausbildung vorbereiten können sollen. Gymnasien würden stärker in die Berufsorientierung einbezogen. Dies solle "bildungswegoffen" geschehen - es soll also nicht nur auf Universitäten als nächsten Schritt nach der Schule hinauslaufen. Sowohl akademische als auch berufliche Bildung könnten "tolle Sprungbretter" ins Berufsleben sein.