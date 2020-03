Kurzarbeit in Baden-Württemberg Das Coronavirus belastet den Arbeitsmarkt massiv

Stuttgart - Die Zahl der Kurzarbeiter wird in den kommenden Wochen massiv in die Höhe schnellen. Mehr als 70 000 Unternehmen allein aus Baden-Württemberg haben aktuell Kurzarbeit beantragt, sagt Christian Rauch, Leiter der Agentur für Arbeit im Südwesten. Und die Zahl dürfte weiter steigen; denn viele Unternehmen hätten bisher noch keinen Antrag gestellt. Wie viele Beschäftigte demnächst kurzarbeiten, konnte Rauch aber nicht sagen. Diese Zahlen dürften wohl erst im Mai oder Juni vorliegen. Er weist darauf hin, dass sich die meisten Unternehmen „auf eine Pause bis Ende April oder Mai einstellen“, so Rauch. Das gehe aus den Anträgen zur Kurzarbeit hervor. In den Anträgen gehe es dabei überwiegend um Kurzarbeit null.