Arbeitslosenquote sinkt Erholung am US-Jobmarkt geht weiter

"Von Vollbeschäftigung ist man in den USA noch weit entfernt", sagt Experte Ulrich Wortberg von der Helaba. "Der Arbeitsplatzaufbau kommt voran, aber eben nur in kleinen Schritten", gibt Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank zu bedenken. Seit März stehe in den USA noch immer ein Abbau von mehr als zehn Millionen Jobs zu Buche.

Wie stark die Corona-Krise weiterhin belastet, wurde bereits am Donnerstag aus neuen Daten des US-Arbeitsministeriums ersichtlich. 21,5 Millionen Menschen bezogen demnach zuletzt eine Form von Arbeitslosenhilfe. In der vergangenen Woche kamen 751.000 hinzu - das ist im historischen Vergleich immer noch ein dramatisch hoher Wert.

Die starken Rückgänge der Arbeitslosenquote sollten zudem nicht überschätzt werden. Denn die Statistik enthält nicht alle Amerikaner, die unbeschäftigt sind und gerne Arbeit hätten. Viele haben ihre Jobsuche entmutigt aufgegeben und werden nicht erfasst. "Dadurch, dass sich sehr viele Menschen vom Arbeitsmarkt verabschiedet haben, ist die Arbeitslosenquote um knapp drei Prozentpunkte nach unten verzerrt", schätzt Chefökonom Ulrich Kater von der Dekabank.

Auch die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) geht davon aus, dass die wahre Arbeitslosenquote viel höher ist. Die Währungshüter hatten sich am Donnerstag mit weiteren geldpolitischen Lockerungen zunächst zurückgehalten, aber ihre Handlungsbereitschaft in der Krise bekräftigt. Die Fed fährt bereits eine ultralockere Linie mit Leitzinsen in der extrem niedrigen Spanne von 0 bis 0,25 Prozent und milliardenschweren Anleihekäufen zur Stützung der Konjunktur.

© dpa-infocom, dpa:201106-99-239105/2