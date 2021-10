Nicht in allen 16 Bundesländern in Deutschland ist Allerheiligen ein gesetzlicher Feiertag. In Baden-Württemberg ist Allerheiligen am 1. November ein gesetzlicher Feiertag und damit ein arbeitsfreier Tag. Dies ist auch noch in den Bundesländern Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland der Fall. In Österreich, Liechtenstein, Frankreich, Italien, Spanien und vielen weiteren Staaten auf der Welt ist Allerheiligen auch ein Feiertag.