Arbeiten im Energie- und Technologiepark Neues Zuhause für Eidechsen und Kröten

Marbach - Ein Jahr ist es nun her dass der Gemeinderat Marbach den Entwurfs- und Auslegungsbeschluss für den Bebauungsplan „Energie- und Technologiepark“ auf der Agenda hatte. Am vergangenen Donnerstag diskutierte das Gremium über die eingegangen Bedenken und Anregungen und beschloss am Ende die dritte Änderung. Im Fokus standen vor allem die Ergebnisse der artschenschutzrechtlichen Prüfung und die daraus resultierenden Maßnahmen: ein neu geschnürtes Paket an Ausgleichsmaßnahmen.



Zauneidechsen sind zugewandert

Eine der Hauptrollen spielen dabei die Spezies der Zauneidechse und der Wechselkröte. Bei Begehungen im Jahr 2017 waren bereits Vögel, Fledermäuse und Käfer im Geltungsbereich des Bebauungsplanes gefunden worden. In diesem Jahr stießen die Gutachter im Juni im nördlichen Teil des Plangebiets auf Zauneidechsen, die vermutlich von der angrenzenden Fläche der EnBW zugewandert waren. Von August an begegnete man dann auch Wechselkröten. Deren Laichbiotop war nicht das Regenrückhaltebecken westlich des Heinrich-Hertz-Rings, wie anfangs vermutet, sondern ein Luftlinie 150 Meter weit entferntes Regenrückhaltebecken im Norden des Plangebietes.