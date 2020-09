Arbeiten gehen voran Die Benninger Brücke wächst und gedeiht

Auch der Straßenbau liegt weiterhin im Zeitplan, teilt die Sprecherin des Regierungspräsidiums mit. „Die europaweite Ausschreibung erfolgt noch in diesem Jahr, sodass mit einem Baubeginn im Frühjahr 2021 zu rechnen ist.“ Die Straßenbaumaßnahme werde in drei Bauphasen durchgeführt. In der ersten Bauphase finden die Arbeiten für die Öffentlichkeit wenig sichtbar auf dem Gelände der Firma Epple statt. Im Anschluss daran werden in der zweiten Bauphase der westliche Anschluss in Richtung Freiberg und in der dritten Bauphase der östliche Anschluss in Richtung Marbach in Form eines neuen Kreisverkehrs hergestellt. „Der konkrete bauliche Ablauf selbst kann aber erst endgültig festgelegt werden, wenn die Baufirma bekannt ist“, informiert Lisa Schlager. Auf jeden Fall wird das „ganz spannend“, wie es der Benninger Bürgermeister ausdrückt. Denn logistisch sei es nicht ganz einfach, da die Firmen im Gewerbegebiet ja zufahrbar bleiben müssen. Und weil beim Bau des Kreisels die Straße nach Marbach gesperrt werde, werde die Brücke sicher früher in Betrieb gehen. „Zwar noch nicht für die Öffentlichkeit, wohl aber, um die Baustelle andienen zu können“, so Warthon.