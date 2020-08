Arbeiten auf der B27 bei Kornwestheim Vollsperrung in Richtung Ludwigsburg

Zur Durchführung der Arbeiten ist auf der B 27 eine Vollsperrung in Fahrtrichtung Ludwigsburg von Freitag, 28. August, ab 17.30 Uhr, bis Sonntag, 30. August, 18 Uhr, erforderlich. Der Verkehr in Richtung Ludwigsburg wird währenddessen an der Anschlussstelle Kornwestheim-Mitte ausgeleitet und über die Zeppelinstraße beziehungsweise Theodor-Heuss-Straße auf die Stuttgarter Straße beziehungsweise Ludwigsburger Straße geführt. Am Zubringer zur Anschlussstelle Ludwigsburg-Süd geht es wieder auf die B 27 zurück. Zudem wird der Verkehr in Richtung Ludwigsburg über entsprechenden Hinweistafeln großräumig über die B10 beziehungsweise die B 7a auf die A81 nach Ludwigsburg umgeleitet.