Arbeiten auf der A81 gehen schneller voran Ludwigburg-Nord wieder freigegeben

Der Abbau der Verkehrssicherung in Richtung Heilbronn erfolgt bis voraussichtlich Freitag, 10. Juli. In dieser Zeit müssen auch noch im Bereich unter der Bogenbrücke zwischen Ludwigsburg-Eglosheim und Asperg sowie im Bereich der Mittelstreifenüberleitungen am Anfang und Ende des Baufeldes die Schutzeinrichtung aus Stahl und Beton wieder aufgebaut werden. In beiden Fahrtrichtungen bleibt für diese Zeit die Geschwindigkeitsbeschränkung auf 80 Stundenkilometer aus Sicherheitsgründen erhalten.