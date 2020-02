Arbeiten an Steinheimer Jugendhaus stehen vor dem Abschluss Mit neuem Jugendhaus zu neuer Qualität

Das gilt erst recht fürs Innere des Gebäudes, wo derzeit der Baustellencharakter überwiegt. Kabel baumeln aus der Decke, der Industrie-Parkettboden ist abgedeckt, Staub liegt in der Luft, Küchengeräte und Theke sind noch nicht installiert. Schon geliefert wurde hingegen der ausziehbare Raumteiler, mit dem der große Aufenthaltsbereich untergliedert werden kann, auf den Besucher unmittelbar hinter dem Haupteingang stoßen. Der abgetrennte Sektor lässt sich dann beispielsweise für Vorträge nutzen. Hier könne man sich modernster Technik bedienen und per Beamer etwas auf eine Leinwand werfen, erklärt Norbert Gundelsweiler. Es können sich auch schnell Stühle in den Raum schaffen lassen. Angeschlossen ist nämlich der Lagerraum, in dem die Sitzmöglichkeiten verstaut werden sollen.