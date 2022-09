Arbeiten an der L 1124 Landesstraße ist bald voll gesperrt

Dass die Landesstraße 1124 zwischen dem Ortseingang in Rielingshausen und der Schweißbrücke bei Erdmannhausen auf Vordermann gebracht werden soll, steht schon länger fest. Und das Regierungspräsidium Stuttgart (RP) wird auch nicht müde zu betonen, dass zu dem Projekt „aktuell noch Abstimmungen“ liefen, also letzte Fragen zu klären sind und nicht alles in trockenen Tüchern ist. Zugleich steht mittlerweile fest, wann genau die Bagger anrücken werden. Pläne zur Umleitung liegen ebenfalls auf dem Tisch.