Marbach - Am Neckarsteg zwischen Marbach und Benningen wird am Montag, 14. Dezember, ein beschädigtes Seil ausgewechselt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich einen Tag. Bei schlechtem Wetter kann sich der Termin verschieben. Es wird an beiden Brückenenden Sicherheitspersonal eingesetzt, das nur einzelne Personen die Brücke passieren lässt. Das Sicherheitspersonal hält auch Passanten an, um die Brücke bei Bedarf kurzzeitig zu sperren. Radfahrer müssen absteigen, um die Brücke zu überqueren.