Fotoband: „Wir wollen es nochmal wissen“ Frauen, die im Alter durchstarten

Stuttgart - Alles ist eine Frage der Sichtbarkeit. Und die ist gebunden an Machtverhältnisse. Während sich alternde Männer ungeniert in ihren angestammten Rollenprofilen in den Vordergrund drängen, verschwinden Frauen irgendwann in der zweiten Reihe. Erst mit der Metoo-Bewegung ist der unwürdige Greis ins Bild getreten, allerdings in gänzlich anderem Sinn als Bert Brecht sich die „Unwürdige Greisin“ einst polemisch anverwandelt hat. Die Heldin seiner gleichnamigen Erzählung ist eine Kampfansage gegen die patriarchalische Gesellschaft, die alten Männer, die derzeit wegen sexueller Übergriffe in den Fokus geraten, sind ihr übelster Ausdruck.