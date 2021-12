Arbeit FDP-Fraktionschef Dürr: Mehr Migration in den Arbeitsmarkt

Deutschland müsse sich wie ein modernes Einwanderungsland verhalten und sich beim Management der Einwanderung an Ländern wie Kanada, Neuseeland oder Australien orientieren. "Jeder, der nach Deutschland einwandern möchte und auch jeder, der hier ist, muss sich die Frage stellen: Hat sie oder er dauerhaft Lust, in der Mitte der deutschen Gesellschaft zu leben? Und hat er oder sie Lust, erfolgreich im Arbeitsmarkt zu sein? Ich glaube, das sind zwei Voraussetzungen", so Dürr. "Und wenn die nicht erfüllt sind, dann wird Integration nicht erfolgreich sein."

Unabhängig davon sei es richtig, Menschen, die vor Kriegen flüchteten und deren Leben direkt bedroht sei, Asyl zu gewähren oder einen Flüchtlingsstatus. "Aber ich würde die beiden Dinge trennen. Das eine ist die humanitäre Hilfe, und das andere ist die gezielte Einwanderung in den deutschen Arbeitsmarkt", sagte er. Unklar sei auch, woher die Einwanderer in der Zukunft kommen. "Ich kann da nur mutmaßen, das wird auch der asiatische Raum sein, aber das muss sich zeigen", sagte Dürr. "Aber allein, dass wir es heute noch nicht so richtig wissen, zeigt, wie schlecht wir in der Vergangenheit waren."

