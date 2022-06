AquaEasy in Singapur Bosch-Startup für Shrimps-Zucht verzeichnet Wachstum

Das Bosch-Startup AquaEasy in Singapur ist mit einer umweltfreundlichen Form von Shrimps-Zucht auf Erfolgskurs. Es sei im vergangenen halben Jahr um das Zehnfache gewachsen, berichtete der Leiter des Innovation Hub Südostasien von Bosch, Jochen Lorenz, am Mittwoch bei einem Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Im vergangenen November habe die Anzahl der Zuchtteiche 240 betragen, nun seien es 3374. Die Kunden säßen vor allem in Indonesien und Vietnam. Steinmeier, der Shrimps in einem Bassin fütterte, zeigte sich „wirklich beeindruckt“.