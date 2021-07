Apple Maps mit neuer Funktion Konzern scannt auch Stuttgart und Region

Aufmerksame Passanten werden womöglich zuletzt auch in Stuttgart immer wieder Menschen mit Rucksäcken beobachtet haben, die mit Sensoren am Rucksack durch die Straßen laufen. Was wie eine Szene aus einem Science-Fiction-Film anmutet, ist in Wirklichkeit der Versuch des amerikanischen Tech-Konzerns Apple, genaue Straßendaten zu sammeln und zu kartografieren. So soll der hauseigenen Kartendienst mit dem Tool „Look Around“, dem Pendant zu „Google Street View“, erweitert werden. Apple möchte so Google mit seiner erfolgreichen Maps-Tool Konkurrenz zu machen.