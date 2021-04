Apple-Event am 20. April Diese neuen Geräte könnte Apple vorstellen

Stuttgart - Fragte man Siri gestern nach dem neusten Apple Event, sagte diese, zur Verwunderung vieler Nutzer, den Zeitpunkt der nächsten Apple Keynote voraus – am 20. April soll die nächste Apple-Präsentation stattfinden. Am Abend bestätigte der Konzern die Nachricht von Siri. Ob die Ankündigung gewollt war oder nicht, ist nicht bekannt. Welche neuen Funktionen und Updates Apple am 20. April vorstellen wird, darüber gibt es allerdings noch viele Diskussionen. Im Vordergrund der Präsentation könnten die neuen iPad-Modelle stehen.