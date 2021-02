Bürgermeisterkandidat mit Verwaltungserfahrung gesucht Elf Stadträte starten einen Aufruf

Beilstein - Elf von 18 Beilsteiner Stadträten haben einen Aufruf zur Bürgermeisterwahl am 14. März unterzeichnet. Er richtet sich an Persönlichkeiten mit Verwaltungserfahrung, die noch bis zum Ende der Bewerbungsfrist am 16. Februar ihren Hut in den Ring werfen sollen. Initiator des Aufrufs ist Oliver Kämpf, Fraktionsvorsitzender der Bürgerliste. Er informierte am Donnerstag die Presse.