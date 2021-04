Appell an Gegner der Corona-Regeln Polizist erklärt Querdenkern die Nächstenliebe – Video geht viral

Polizist zeigt sich schlagfertig

Auch sonst zeigte er sich schlagfertig und bibelfest: Auf die Frage eines Mannes, was Jesus heute zum Tragen einer Maske oder zu einer Corona-Impfung sagen würde, entgegnete Lebkücher: „Der würde sagen: Betet so, dass ihr keinem anderen schadet.“ Als Jesus verhaftet wurde und der Jünger Petrus einem Soldaten ein Ohr abgeschlagen habe, habe Jesus ihn wieder geheilt. „Weil er davon geprägt war, den Nächsten mehr zu lieben als sich selbst. Das ist das fundamentale Gebot. Und wenn wir uns alle daran halten, haben wir kein Problem“, so der Polizist.