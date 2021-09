App Phobys gegen Arachnophobie Die Angst vor Spinnen virtuell bekämpfen

Was steckt dahinter?

An der Studie zur Entwicklung der App nahmen 66 Probanden mit Arachnophobie teil. Die Hälfte der Teilnehmer testete die App über einen Zeitraum von zwei Wochen. In sechs halbstündigen Trainingseinheiten wurden sie mit ihrer Angst vor Spinnen konfrontiert. Den Probanden soll es nach Gebrauch der App deutlich leichter gefallen sein, einer echten Spinne zu begegnen, als den Menschen, die nicht am Experiment teilnahmen.