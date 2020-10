App aus Affalterbach Corona-Bot soll Licht in das Durcheinander bringen

Die Idee zu dem Bot kam Patrick Köcher bereits im April, also während der ersten Corona-Welle. „Damals ging es hauptsächlich um die Summe der Neuinfektionen“, berichtet er. Anfangs spielte er deshalb auch nur die Zahlen auf Bundesebene aus – inzwischen hat sich aber viel getan. Nicht nur die 7-Tage-Inzidenz wurde zu einem wichtigen Wert, auch die erstmalig in Berlin eingeführte Corona-Ampel (grün, gelb, rot) hat Einzug in unser aller Leben gehalten. Patrick Köcher griff beides auf und verarbeitete das in seinem Bot, der inzwischen nicht nur die 7-Tage-Inzidenz in jedem Stadt- und Landkreis Deutschlands auswerfen kann, sondern auch die Zahl der neuen Fälle sowie die Gesamt- und Todesfälle in diesem Kreis. Das Programm teilt außerdem mit, wie viele Menschen in dem genannten Gebiet wohnen und wie hoch die Infektionsrate und der R-Wert sind. „In den nächsten Wochen kommt noch eine Auflistung der Beschränkungen hinzu, bei denen zum Teil ja keiner mehr durchblickt, so oft, wie diese sich verändern“, sagt der 37-Jährige, der von Beruf Informatiker ist.