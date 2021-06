Apotheken in der Region gut gerüstet Große Nachfrage nach digitalem Impfpass

Kritik übt Vogt am Organisatorischen: „Es ist erst seit Dienstagnachmittag bekannt, dass wir den digitalen Impfpass ausstellen dürfen, und der Zugriff aufs Portal wurde auch erst am heutigen Montag um 7.50 Uhr freigeschaltet.“ Auch Robert Wolhoff bemängelt, dass „wieder alles sehr schnell gehen“ musste. Er könne daher verstehen, wenn manche Kollegen verärgert seien.

Je Impfung ein Zertifikat

Und wie läuft überhaupt das Prozedere beim digitalen Impfpass? Frank Eickmann, Pressesprecher des Landesapothekerverbands, erklärt dazu: „Im Prinzip wird dazu der Aufkleber aus dem gelben Impfbuch digitalisiert.“ Dazu würden die persönlichen Daten eingegeben – Name, Vorname, Geburtsdatum –, außerdem, was verimpft wurde sowie an welchem Tag. Je Impfung würde ein Zertifikat erzeugt. Das heißt, vollständig Geimpfte bekommen bei den meisten Impfstoffen zwei Zertifikate.

Der Server werde im Auftrag des Gesundheitsministeriums von der IBM betrieben. Auf die Apotheken komme die Aufgabe zu, sich „auf einem hochsicheren Weg“ mit dem Zertifikateserver zu verbinden. Dazu bräuchten die Apotheken eine Identifikationsnummer. Das eigentliche Zertifikat werde vom Robert-Koch-Institut ausgestellt, die Apotheker sorgten lediglich dafür, dass die Kunden einen Ausdruck des QR-Codes bekämen. Der QR-Code sei auch in eine Corona-App überführbar, wobei Eickmann für Flugreisen die international verwendbare CovPass-App empfiehlt, die seit einer Woche in den App-Stores drin sei. Wichtig zu wissen: Das Zertifikat ist in den Apotheken nicht reproduzierbar. Das heißt, wenn ein Kunde seinen Ausdruck verliert, muss alles neu eingegeben und vom Server ein Duplikat erzeugt werden.

Eickmann empfiehlt darüber hinaus, sich an eine Apotheke vor Ort zu wenden: „Die kennen in der Regel ihre Kunden persönlich.“ Dennoch solle man nicht nur seinen gelben Impfpass, sondern auch den Personalausweis mitbringen. Das sei auch im Hinblick auf mögliche Fälschungen sinnvoll, da die ortsansässigen Hausärzte und die Impfzentren der Region in den Apotheken bekannt seien. Wenn es Zweifel an der Echtheit gebe, könnten Apotheker die Zertifizierung ablehnen und den Kunden an seinen Hausarzt verweisen.

Impfpass ist kein Genesungs- oder Gesundheitszertifikat

Was ganz wichtig sei: „Der digitale Impfpass ist kein Genesungszertifikat und kein Gesundheitszertifikat.“ Erst vierzehn Tage nach der letzten Impfung sei man immun. Der digitale Impfpass könne aber schon nach der ersten Impfung ausgestellt werden. Dann stehe aber auch genau diese Information drin.

Und wo es mit der Ausstellung etwas länger dauert, bittet Eickmann schon vorsorglich um „Geduld, Respekt und Gelassenheit“.