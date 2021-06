Apotheke am Bahnhof in Marbach Große Spende für herausfordernde Arbeit

Im Januar 2021 initiierte Sammy Dadour, Inhaber der Apotheke am Bahnhof in Marbach sowie der Strohgäu Apotheke in Korntal-Münchingen, gemeinsam mit seinen Teams aus beiden Apotheken einen Spendenaufruf für das Kinder- und Jugendhospiz in Stuttgart. Anstoß für die Spendenaktion mit dem Titel „Sie helfen – wir spenden!“ war die Initiative der Bundesregierung, Bezugsscheine für FFP2-Masken an die Jahrgänge 60+ auszugeben zuzüglich einer Zahlung von zwei Euro Eigenanteil. Die zwei Euro je Bezugsschein sollten dann nach Ablauf des Einlösezeitraums für die Bezugsscheine als Spende an das Kinder- und Jugendhospiz weitergeleitet werden.