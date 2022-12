«Apollo 17» Vor 50 Jahren stand der letzte Mann auf dem Mond

Am Mittwoch (7. Dezember) vor genau 50 Jahren war die "Apollo 17"-Mission, die mit Cernan den bislang letzten Mann auf den Mond brachte, gestartet, am 19. Dezember 1972 landete die Kapsel wieder auf der Erde. "Apollo 17" war der elfte bemannte Flug des "Apollo"-Programms. Neben Cernan waren noch Ron Evans und Harrison Schmitt an Bord. Nach dem ersten Nachtstart in der Geschichte der bemannten US-Raumfahrt unternahmen Cernan und Schmitt unter anderem drei Außeneinsätze auf dem Mond, entnahmen Gesteinsproben, fotografierten und führten wissenschaftliche Messungen durch. Kurz darauf wurde das "Apollo"-Programm - auch aus Kostengründen - eingestellt.