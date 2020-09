Anzeichen bei Betroffenen erkennen Was tun, wenn Angehörige Suizidgedanken haben?

Wie sollte man als Angehöriger auf keinen Fall reagieren?

Als Freund oder Verwandter sollte man das Problem in keinem Fall verharmlosen. Auch Phrasen wie „Das wird schon wieder“ oder „Stell dich nicht so an“ seien nur „billiger Trost“, sagt Ellen Wittke. Solche Reaktionen isolieren Betroffene noch mehr. „Was hilft, ist das Gefühl, in dieser Krise nicht mehr allein zu sein“, sagt Christa Wenzelburger. Das Gefühl bekämen Betroffene durch die beschriebenen Reaktionen nicht.

Sind Freunde und Verwandte verantwortlich dafür, wie die Situation ausgeht?

Ellen Wittke vom Arbeitskreis Leben sagt: „Oft entsteht bei den Menschen, die auf den Betroffenen zugehen, Druck. Sie fühlen sich verantwortlich, dass die Situation dann auch gut ausgeht“, sagt . Dabei sei es wichtig zu akzeptieren, dass die Situation nicht sofort zu verändern ist. „Die Verantwortung für das Leben trägt der Betroffene selbst.“

Welche Hilfsangebote für Angehörige gibt es?

Freunde und Verwandte können es schwer haben, Hilfe zu finden. „Ich fände es gut, wenn es auch Angehörigen leichter gemacht wird, Hilfe in Anspruch zu nehmen“, sagt Ellen Wittke. Es sei ganz normal, sich in solchen Situationen Unterstützung zu holen. „Sehr viele Menschen kommen in ihrem Leben einmal in eine solche Krisensituation“, sagt Christa Wenzelburger. Die Stuttgarter Krisendienste, zu denen auch der Arbeitskreis Leben gehört, bieten Beratungsgespräche für Angehörige an.

Können Angehörige psychische Folgen davontragen?

Große Besorgnis, Überforderung und emotionaler Stress gehören zu häufigen Gefühlen von Angehörigen. „Von einem Krankheitsbild kann man nicht sprechen“, sagt Ellen Wittke vom Arbeitskreis Leben. Familie und Freunde können sich auf den Betroffenen fixieren und selbst nicht mehr trauen, ihre Bedürfnisse auszuleben. „Im Ernstfall kann die Isolation, in der der Betroffene steckt, zu einer familiären Isolation werden. Dann steckt die ganze Familie in dieser Verzweiflung fest“, sagt Christa Wenzelburger. In einem solchen Fall sollte Hilfe von außen hinzugezogen werden.

Eine Schritt-für-Schritt Anleitung für den Umgang mit Menschen, die in tiefen Lebenskrise stecken, gibt es nicht. Jeder Mensch und jede Krise ist verschieden. Angehörige können sich Hilfe bei verschiedenen Organisationen suchen.

Der Arbeitskreis Leben bietet Unterstützung für Menschen in Krisensituationen sowie deren Angehörige. Zum Angebot gehören unter anderem Beratungsgespräche, Krisenbegleitung durch ehrenamtliche Mitarbeiter sowie Aufklärung und Suizidprävention. Neben dem Arbeitskreis Leben gehören auch die Ev. und Kath. TelefonSeelsorge sowie der Krisen- und Notfalldienst KND zu den Stuttgarter Krisendiensten.

Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 und unter https://ts-im-internet.de/ erreichbar. Eine Liste mit Hilfsangeboten findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: https://www.suizidprophylaxe.de/