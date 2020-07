Anwohner landen in Oberstenfeld kleinen Erfolg Zweite Chance für Brücke Gehrnstraße

Einen Aspekt gab es aber dann doch, der zumindest die Gehrnbrücke rettete: Sicherheit. Denn der Steg dient auch als Fußweg zum dortigen Kindergarten, so Kleemann: „Die Brücke erfährt dadurch mehr Zulauf von Kindern.“ Diese seien noch nicht so sicher im Straßenverkehr unterwegs und verfügten auch nicht über eine Alternative. In der Gehrnstraße wie auch an der nächstgelegenen Brücke in der Auensteiner Straße fehlen die Gehwege zum Teil. „Eine Erkenntnis, die auf die Bürger-Projektgruppe zurückzuführen ist“, betonte Michael Meder (FW) hierzu.