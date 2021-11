Anwärter auf Parteivorsitz Walter-Borjans: Klingbeil als SPD-Chef vorstellbar

Walter-Borjans wies in dem Interview darauf hin, dass es in der SPD inzwischen eine "viel offenere und respektvollere" Debattenkultur gebe als früher. "Alphatier-Gehabe ist ein Auslaufmodell. Dass sollte auch so bleiben", sagte er. Der Wahlerfolg der Partei habe "nicht nur mit einem Kandidaten (Olaf Scholz) und zwei Vorsitzenden zu tun, sondern mit der Bereitschaft, dass jeder sich auch mal zurücknimmt".