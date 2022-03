Antrittsbesuch in der Türkei Scholz trifft befriedeten Erdogan

Scholz dürfte in Ankara vorsichtig auf Erdogans neuen Kurs reagieren. Zwar arbeiten Europäer und Türken seit einiger Zeit beim heiklen Flüchtlingsthema fast geräuschlos zusammen, doch bei anderen Themen gibt es keine Bewegung. Die EU lehnt die türkischen Forderungen nach visafreiem Reisen für Türken in Europa und nach einer Modernisierung der Zollunion weiter ab. Dutzende Bundesbürger sitzen aus politischen Gründen in der Türkei in Haft oder sind mit einer Ausreisesperre belegt. Regierungskritiker in der Türkei hoffen, dass die neue Bundesregierung die rechtsstaatlichen Rückschritte in Ankara entschlossener anspricht als ihre Vorgängerin. Ob Scholz dazu bereit ist, muss sich zeigen. Ein Treffen des Kanzlers mit Vertretern der Opposition und der Zivilgesellschaft in Ankara ist nicht angekündigt.