Antrag des Steinheimer Gemeinderats zur Entwicklungsachse des Regionalplans Affalterbach soll rausfliegen

Aus Sicht von Thomas Kiwitt, dem Leitenden Technischen Direktor des Verbands Region Stuttgart, stellt sich diese Frage indes nicht. Affalterbach sei in mehrfacher Hinsicht ein Sonderfall. So habe die Gemeinde tatsächlich als einzige keinen S-Bahn-Anschluss, sondern lediglich eine Busverbindung zur Bahn. Doch sei es „eine der wenigen Gemeinden in der Region mit einem Einpendlerüberschuss“. Das ist nur bei jeder fünften Gemeinde in der Region Stuttgart der Fall. In 80 Prozent pendeln mehr Einwohner zur Arbeit als umgekehrt.