Antonio Silvestri Kämpfer für Transparenz und klare Regeln

Freude über die Erfolgsgeschichte der deutsche Ringer in Tokio.

Auf die Olympischen Spiele hatte sich Antonio Silvestri penibel vorbereitet, auf der „Road to Tokio“ zahlreiche Webinare mit Kampfrichtern und Trainern in den beiden Disziplinen griechisch-römisch und Freistil durchgeführt und auch die deutschen Ringerinnen und Ringer in Regelkunde geschult. Und dann hat er sich natürlich erfreut an der großen Erfolgsgeschichte, welche die kleine Gruppe von sieben Athletinnen und Athleten in der Wettkampfarena geschrieben hat. Der DRB musste lange auf einen Erfolg bei Olympia warten, nun hat er die Tokio-Kämpfe gleich mit drei Medaillen beendet. Denn neben Stäbler errang auch sein Griechisch-Römisch-Teamkollege Denis Kudla eine Bronzemedaille und als Höhepunkt holte die Freistilringerin Aline Rotter-Focken sogar Gold. „Unser Sport hat sich mit attraktiven Kämpfen präsentiert. Medial wurde das ganz hervorragend vermarktet, und die ganze Sportwelt hat sich bei den Ringern versammelt“, sagt Silvestri.